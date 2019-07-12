Пытка плиткой: как выглядит Южный парк после благоустройства (фото)

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В Южном парке завершилось благоустройство. Является ли то, что там появилось, на самом деле таким уж благом — спорить об этом можно до бесконечности. Фантазии проектировщиков хватило на выхолощенный, упакованный в тротуарную плитку ландшафт: дорожки, скамейки, малые архитектурные формы, скудное (по крайней мере, по состоянию на декабрь) озеленение. Озеленение парка — само по себе нонсенс, тавтология, но несчастный Южный парк, покусанный со всех сторон то жилым комплексом, то стадионом, то будущим бассейном и по какому-то недоразумению называемый ландшафтным, кажется, уже не испортить никакими туями. Работы, кстати, обошлись почти в 45 млн рублей — можно посмотреть и решить, стоило ли это таких денег.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград



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