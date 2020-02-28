В выходные калининградцам обещают дождь и до +9 градусов

Предстоящие выходные в Калининградской области вновь будут теплыми, но велика вероятность осадков. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра РФ. В субботу ожидается около 7 градусов тепла, облачность, но без осадков. В воскресенье потеплеет до +9 градусов, синоптики обещают облачность и небольшой дождь.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дает схожий прогноз, в субботу он обещает +7 градусов и без осадков, а в воскресенье +9 градусов и умеренные осадки.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» менее оптимистичен. По его данным, в днем субботу будет около 4 градусов градуса тепла, возможен незначительный дождь ночью. В воскресенье этот прогноз обещает +7,6 градуса и также незначительный дождь вечером и ночью.