В выходные калининградцам обещают дождь и до +9 градусов

В выходные калининградцам обещают дождь и до +9 градусов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Предстоящие выходные в Калининградской области вновь будут теплыми, но велика вероятность осадков. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра РФ. В субботу ожидается около 7 градусов тепла, облачность, но без осадков. В воскресенье потеплеет до +9 градусов, синоптики обещают облачность и небольшой дождь.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дает схожий прогноз, в субботу он обещает +7 градусов и без осадков, а в воскресенье +9 градусов и умеренные осадки.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» менее оптимистичен. По его данным, в днем субботу будет около 4 градусов градуса тепла, возможен незначительный дождь ночью. В воскресенье этот прогноз обещает +7,6 градуса и также незначительный дождь вечером и ночью.


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