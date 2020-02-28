В правительстве назвали стадион «Калининград» «самым экономным» госучреждением

Конкурсное агентство Калининградской области считает, что «Стадион „Калининград“» является «самым экономным» госучреждением региона. Губернатор Антон Алиханов удивился, что экономии не было, когда стадион был под контролем федерального госпредприятия «Спорт-Ин». Об этом шла речь в пятницу, 28 февраля, на оперативном совещании.

По словам главы конкурсного агентства Левана Дараселия, в 2019 году руководство стадиона провело несколько закупок на общую сумму 156 млн руб. При этом после торгов удалось сэкономить 38% от этой суммы.

При этом Алиханов обратил внимание, что до передачи стадиона области часть средств регионального бюджета шла на обслуживание арены по более высокой цене.

«Я, конечно, ничего плохого сказать не хочу, но вообще-то мы с вами тоже частично оплачивали те расходы, которые платила команда „Балтика“ при аренде, — заявил губернатор. — Сейчас оказывается, что все это стоит на 40% дешевле. Во-первых, стоит обратиться в министерство спорта Российской Федерации, показать им реальные расходы при конкуренции составляют. С учетом инфляции в прошлом году они могли быть еще меньше, а „Спорт-ИН“ с прямыми договорами, по моему, всю эту историю заключал. Товарищ, который руководил филиалом „Спорт-ИН“, находится под следствием по уголовному делу о вымогралтелствt у одной из клининговых компаний. С учетом всего перечисленного нужно поработать прокуратуре и правоохранительным органам с теми компаниями, с которыми были заключены прямые договора в прошлом».