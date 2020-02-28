В 2019-м продажи через заблокированный Telegram достигли отметки в 1 млрд руб.

За прошедший год онлайн-продажи через заблокированный в России мессенджер Telegram составили 1,1 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2018 году, пишет РБК со ссылкой на данные компании Admitad.



В издании отмечают, что Telegram сейчас не является самым популярным российским мессенджером, однако продажи онлайн-игроков через традиционные каналы в нем эксперты оценили в 86,4 млрд рублей. К таким интернет-сервисам относят кэшбэк-сервисы, купонные сайты, агрегаторы и программы лояльности. Сообщается, что через новые медиаканалы, среди которых блоги, социальные сети, мессенджеры и видеосервис YouTube, торговля оценивается в 8,3 млрд рублей.

Согласно данным Mediascope, по популярности Telegram обходят два других мессенджера с большей аудиторией — WhatsApp и Viber. Однако они не являются востребованным местом продаж, поскольку используются в качестве коммуникационных сервисов, обращают внимание в Admitad.

Напомним, Роскомнадзор по решению суда блокирует мессенджер с апреля 2018 года. Причиной служит отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.