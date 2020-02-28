В 2019-м водители-мужчины совершили смертельных ДТП в 12,5 раз больше, чем женщины

В прошедшем году водители-мужчины становились виновниками ДТП со смертельным исходом в 12,5 раз чаще, чем женщины. Статистические данные ГИБДД РФ приводит РИА «Новости».



В Госавтоинспекции отметили, что за 2019 год мужчины совершили 119 тысяч аварий. Эта цифра в 5,7 раз превышает аналогичный показатель для женщин-автомобилистов (около 21 тысячи).

В ДТП, участниками которых становились мужчины-водители, лишились жизни 13 тысяч 62 человека, у женщин этот показатель в прошлом году зафиксирован на уровне 1042 человек.