В Немане собираются обустроить территорию у Рагнита за счет федерального гранта







Неман победил во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Теперь муниципалитет получит федеральный грант в объеме 45 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В число победителей конкурса Неман вошел в категории «малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». Проект предполагает формирование пространства парковой зоны и благоустройство территории у замка Рагнит. Предложения были одобрены жителями в ходе общественных обсуждений и проведенного голосования.

Согласно информации в презентации проекта, замок Рагнит наделят функцией пространства для проведения городских праздников, тематических (исторических) мероприятий.

«Сохранившаяся смотровая башня с городскими часами полностью восстанавливается и является смотровой площадкой на замок и всю центральную площадь», — уточняется в документе.

Сквер, который образуется между фасадом замка и смотровой башней, предполагается использовать как информационный туристический центр с кафе. Для привлечения внимания местной молодежи также предусмотрена установка памп-трека. Планируется создать и детские пространства с игровым оборудованием из натуральных материалов.

По словам разработчиков проекта, так как парк с трех сторон имеет выходы к воде, то этим создается основа для многих проектных решений. Предлагаются такие варианты, как панорамные качели с видом на воду; веревочный парк; активный склон — террасные смотровые площадки для созерцания.

«Стоит отметить ориентированность проекта на сохранение природной среды и взаимосвязь с объектами культурного наследия, а также важную роль участия граждан при разработке концепции. В этом году пройдет второй этап конкурса. Продолжим оказывать поддержку муниципалитетам в подготовке проектов и подаче заявок», — рассказал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

Общая стоимость проекта оценивается в 67,8 млн рублей. Планируется, что недостающие средства выделят областной и местный бюджеты. Кроме того, рассчитывают и на частные инвестиции.

В 2019 году в области было три победителя конкурса — Багратионовск, Черняховск и Правдинск. В настоящий момент они реализуют свои проекты.

Напомним, что планируется привести в порядок не только территорию возле замка, но и сам замок. В прошлом году владелец сыроварни Deutsches Haus Иван Артюх взял его в долгосрочную аренду. Бизнесмен намерен обустроить там арт-пространство. Сейчас на территории Рагнита регулярно проводятся субботники. К расчистке руин команда Ивана Артюха привлекает волонтеров.