Роспотребнадзор заявляет, что новых заболевших коронавирусом в России нет

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Роспотребнадзор заявляет, что новых заболевших коронавирусом в России нет

В России не зарегистрировано новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за период мониторинга зарегистрировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», оба пациента — граждане Китая — были выписаны 12 февраля с выздоровлением.

Еще трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные под карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Их диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями в России. У них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.



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