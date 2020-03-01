Роспотребнадзор заявляет, что новых заболевших коронавирусом в России нет

В России не зарегистрировано новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.



По данным ведомства, за период мониторинга зарегистрировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», оба пациента — граждане Китая — были выписаны 12 февраля с выздоровлением.

Еще трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные под карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Их диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями в России. У них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.