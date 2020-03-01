Февраль-2020 стал самым теплым в Калининграде за последние 30 лет

Февраль в 2020 году стал самым теплым за последние 30 лет в регионе. Об этом сообщается в паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» в «ВКонтакте».



«Февраль продолжил тенденцию аномально теплых месяцев этой зимой и стал самым теплым с начала 21 века и за последние 30 лет!», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, практически весь февраль регион находился под влиянием выносов теплых воздушных масс со Средиземного моря и Атлантического океана. «Не было ни одного, когда бы среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы, в среднем отклонение от нормы составляло 3-5 градусов, однако в отдельные дни доходило и до 9-11 градусов выше климатической нормы!», — отмечается в сообществе.

Всего за месяц было в Калининградской области было зафиксировано 3 суточных температурных рекорда (1 февраля : +10,4. 2 февраля : +10,2 и 17 февраля : +12,9). На метеостанции Калининграда снежный покров так и не был зафиксирован на протяжении всего месяца. Формирование снежного покрова, не превышающего 2-4 сантиметров, наблюдалось в области лишь пару дней (4, 11 и 27 числа)

Норма среднемесячной температуры февраля: −1.1°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 3.9°. Отклонение от нормы: +5.0°.

Самая низкая температура воздуха (-4.3°) была 7 февраля. Самая высокая температура воздуха (12.9°) была 17 февраля.