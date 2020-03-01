На арене «Калининград» создали благотворительный сектор для Миланы Семеньковой

Футбольный клуб «Балтика» создал благотворительный сектор «С120» на стадионе «Калининград». Все средства, вырученные от продажи билетов в этот сектор на предстоящий матч пойдут на лечение Миланы Семеньковой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



«Мы не можем остаться в стороне от сбора средств на помощь Милане. У девочки редкое заболевание — спинально-мышечная атрофия. Если до 2х лет не сделать инъекцию дорогостоящего препарата, Милана больше не сможет ходить и уже точно никогда не сыграет в футбол», — говорится в релизе.

В пресс-службе клуба рассказали «Новому Калининграду», что если первый опыт с организацией благотворительного сектора будет успешным, то такие благотворительные продажи билетов для передачи денег «на добрые дела» станут традиционными. В данный сектор уже приобрели билеты все представители руководства футбольного клуба, отмечают в ведомстве.

Купить билеты на матч «Балтика» — «Армавир» в сектор «С120» и поддержать инициативу можно здесь. Среди купивших билет на благотворительный сектор обещают разыграть шарф «Манчестер Сити» из официального фаншопа.

Как ранее писал «Новый Калининград», полуторагодовалой Милане Семеньковой врачи поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия» (СМА). Несколько врачебных комиссий назначили ребенку препарат «Спинраза». Получить лекарство, годовой курс которого стоит порядка 750 тыс. долларов, на льготной основе семье пока не удалось. Время было упущено — мышцы ног у девочки все больше атрофировались. Сейчас родители Миланы собирают деньги на «самый дорогой укол в мире» — дозу препарата «Золгенсма», стоимостью 2,15 млн долларов.

