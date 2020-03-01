Алиханов решил потратить «премию» президента на выплаты многодетным семьям

Алиханов решил потратить «премию» президента на выплаты многодетным семьям
Антон Алиханов. Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти намерены потратить выделенные президентом Владимиром Путином дополнительные средства на денежные выплаты многодетным семьям. Об этом губернатор Антон Алиханов написал в своем Instagram.

По словам главы региона, в конце 2019 года Калининградская область по решению президента РФ получила дополнительные средства «за успехи в социально-экономическом развитии».

«Принял решение за счёт этих средств поддержать наши многодетные семьи, каждая семья получит дополнительную выплату в 15 тысяч рублей (правки бюджета завтра внесём в Областную Думу)», — говорится в сообщении.

Подробную информацию о порядке выплаты обещают довести до жителей региона в ближайшее время. «Никаких критериев кроме факта многодетности семьи при назначении выплаты не будет учитываться», — добавил Алиханов.



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