Путин увеличил денежное довольствие призывникам

Путин увеличил денежное довольствие призывникам
Виталий Невар / Новый Калининград
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Призывникам в России будут выплачивать денежное довольствие в размере 2 тысяч рублей. Кроме того, они будут получать ежемесячную надбавку за командование воинским подразделением. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, закон устанавливает следующие дополнительные выплаты:

·         Ежемесячная за командование (руководство) воинским подразделением;

·         Ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственном связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время;

·         Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

При этом документ исключает ежемесячные надбавки за классную квалификацию и за особые условия военной службы, но устанавливает призывникам единовременное пособие при увольнении с военной службы в размере одного оклада по воинской должности.

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