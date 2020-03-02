Путин увеличил денежное довольствие призывникам

Призывникам в России будут выплачивать денежное довольствие в размере 2 тысяч рублей. Кроме того, они будут получать ежемесячную надбавку за командование воинским подразделением. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, закон устанавливает следующие дополнительные выплаты:

· Ежемесячная за командование (руководство) воинским подразделением;

· Ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственном связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время;

· Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

При этом документ исключает ежемесячные надбавки за классную квалификацию и за особые условия военной службы, но устанавливает призывникам единовременное пособие при увольнении с военной службы в размере одного оклада по воинской должности.