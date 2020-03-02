В Калининградской епархии напомнили о начале Великого поста у православных

В Калининградской епархии напомнили о начале Великого поста у православных
Виталий Невар / Новый Калининград
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В понедельник, 2 марта, у православных начался Великий пост. отмечают православные христиане. В первые четыре дня Четыредесятницы на Великом повечерии читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, напоминают в Калининградской епархии.

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим совершит чтения Великого канона Андрея Критского в храмах епархии:

Понедельник, 2 марта 18:00 — Кафедральный собор Христа Спасителя г. Калининград.

Вторник, 3 марта 18:00 — Храм Успения Пресвятой Богородицы г. Калининград (ул. Петра Панина, 6).

Среда, 4 марта 18:00 — храм Преображения Господня г. Зеленоградск.

Четверг, 5 марта 18:00 — монастырь святой Екатерины(пос. Родники).

Как напоминают в епархии, Великий пост — главный пост в Православной Церкви, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи. Он установлен в память о том, что Иисус Христос постился в пустыне сорок дней, однако продолжается почти семь календарных недель и состоит из святой Четыредесятницы (сорок дней), двух праздников — Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим и последующей за ними Страстной седмицы — шести дней недели, предшествующей Пасхе.

Главная цель Великого поста не в воздержании от определенных видов пищи самом по себе, а в исправлении своего сердца.

В этом году Великий пост завершится праздником Пасхи Христовой, которая будет отмечаться 19 апреля.

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