Алиханов вновь решил воздержаться от Instagram во время Великого поста

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вновь заявил об уходе из Instagram и пообещал вернуться через семь недель. Об этом он написал в минувшее воскресенье в самом Instagram.

«Вернусь в Инстаграм через 7 недель, — написал чиновник. — Директ зачищен. Прошу меня простить, отвечать всем не успеваю».

Глава области посоветовал нуждающимся обращаться к властям через официальные страницы правительства региона и администрации Калининграда.

В 2019 году Алиханов также временно ушел из Instagram перед началом Великого поста. Тогда он написал, что будет «стараться отвечать вам в Директ».

В этом году Великий пост завершится праздником Пасхи Христовой, которая будет отмечаться 19 апреля.

