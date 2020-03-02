Глава «Тинькофф банка» внес £ 20 млн залога, чтобы избежать ареста

Глава «Тинькофф банка» внес £ 20 млн залога, чтобы избежать ареста
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Банки и финансы

В головной компании «Тинькофф банка» (TCS Group Holding) подтвердили информацию о выдаче ордера на арест Олега Тинькова и освобождении его под залог в размере 20 млн фунтов стерлингов в рамках дела Налоговой службы США. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «Интерфакс».

В Лондоне Тинькова подозревают в занижении доходов для налоговой отчетности. Предполагается, что он останется в британской столице на все время судебного разбирательства.

Бизнесмен сообщил TCS Group Holding, что группа юристов намерена в кратчайшие сроки урегулировать все вопросы, связанные с иском. Подчеркивается, что Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо и что эта ситуация не влияет на операционную деятельность «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и «Тинькофф мобайл».

Вестминстерский окружной суд Лондона рассматривал дело об освобождении под залог в четверг, 27 февраля, после выдачи правоохранительными органами США предварительного ордера на арест бизнесмена. До очередного судебного слушания передвижения Тинькова будет контролироваться электронным способом. Кроме того, ему запрещено покидать квартиру с 19:00 до 7:00. Бизнесмен также должен сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (28)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter