Глава «Тинькофф банка» внес £ 20 млн залога, чтобы избежать ареста

В головной компании «Тинькофф банка» (TCS Group Holding) подтвердили информацию о выдаче ордера на арест Олега Тинькова и освобождении его под залог в размере 20 млн фунтов стерлингов в рамках дела Налоговой службы США. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «Интерфакс».

В Лондоне Тинькова подозревают в занижении доходов для налоговой отчетности. Предполагается, что он останется в британской столице на все время судебного разбирательства.

Бизнесмен сообщил TCS Group Holding, что группа юристов намерена в кратчайшие сроки урегулировать все вопросы, связанные с иском. Подчеркивается, что Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо и что эта ситуация не влияет на операционную деятельность «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и «Тинькофф мобайл».

Вестминстерский окружной суд Лондона рассматривал дело об освобождении под залог в четверг, 27 февраля, после выдачи правоохранительными органами США предварительного ордера на арест бизнесмена. До очередного судебного слушания передвижения Тинькова будет контролироваться электронным способом. Кроме того, ему запрещено покидать квартиру с 19:00 до 7:00. Бизнесмен также должен сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.