Консервация, не реставрация: Бранденбург хотят сделать музеем под открытым небом

В пос. Ушаково завершились работы по консервации тевтонского замка Бранденбург. Ранее сообщалось о реставрации замка и поиске инвестора для его дальнейшего использования. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работы «по обеспечению сохранности» руин проводили Калининградская епархия РПЦ и Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ, подрядчиком была компания ООО «Центр реставрации».

Рабочие расчистили кирпичную кладку, выровняли несущие стены, выложили для их укрепления дополнительные ряды кирпичей, где это требовалось. Также были установлены деревянные балки перекрытий и металлические решетки в оконных проемах, которые должны предотвратить обрушение сохранившихся стен.

«Конструктивные решения были разработаны исходя из противоаварийных задач и концепции создания здесь в дальнейшим музея под открытым небом, — приводит пресс-служба слова представителя Северо-Западной дирекции Дмитрия Здора. — Объект получился трудоёмким в силу его большой площади и значительных разрушений. Но работы велись в достаточно интенсивном темпе: с момента разработки проекта до его реализации прошло всего полгода».

Напомним, ранее представитель Калининградской епархии по вопросам реставрации объектов культурного наследия Михаил Черенков сообщал «Новому Калининграду», что при дальнейшей реставрации замка Бранденбург в поселке Ушаково планируется заняться поисками частного инвестора, который «готов приспособить замок под современное использование». Тогда шла речь о восстановлении кровли и контура здания на первом этапе работ.

В 2017 году сообщалось о планах произвести реконструкцию, а не консервацию замка, тогда на эти работы выделили 15 млн рублей по ФЦП «Культура России 2012–2018 гг.». Подрядчика должны были выбирать ежегодно. Изначально планировалось восстановить оба флигеля замка, крепостную стену и башню.