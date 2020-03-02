В Минтрансе поддержали увеличение протяженности субсидированных полетов до 2 тыс. км

В Минтрансе поддержали увеличение протяженности субсидированных полетов до 2 тыс. км
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что предложение об увеличении протяженности для субсидированных перелетов с 1,5 тыс. км до 2 тыс. км получило поддержку Минтранса России. Об этом сообщает ТАСС.

«Поддержка со стороны Минтранса нам высказана на этот счет. Надеемся, что в ближайшее время будут внесены соответствующие поправки в постановление правительства о субсидировании региональных перевозок», — сообщил губернатор.

Возможности региона в расширении сети авиаперевозок ограничивает то, что порядка 40% протяженности перелета проходит над территориями иностранных государств.

«В силу нашей географии получается, что мы порядка 600 км из 1,5 тыс. км летим над территориями иностранных государств, преодолевая разрыв с основной территорией РФ, и эти километры, по сути, идут в зачет субсидированного маршрута, что сужает круг российских аэропортов, до которых мы можем долететь, воспользовавшись этой мерой поддержки со стороны Минтранса», — сказал Алиханов.

Напомним, в октябре Владимир Путин сказал, что необходимы дополнительные меры, которые позволят сделать авиабилеты для калининграцев доступнее.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter