В Минтрансе поддержали увеличение протяженности субсидированных полетов до 2 тыс. км

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что предложение об увеличении протяженности для субсидированных перелетов с 1,5 тыс. км до 2 тыс. км получило поддержку Минтранса России. Об этом сообщает ТАСС.

«Поддержка со стороны Минтранса нам высказана на этот счет. Надеемся, что в ближайшее время будут внесены соответствующие поправки в постановление правительства о субсидировании региональных перевозок», — сообщил губернатор.

Возможности региона в расширении сети авиаперевозок ограничивает то, что порядка 40% протяженности перелета проходит над территориями иностранных государств.

«В силу нашей географии получается, что мы порядка 600 км из 1,5 тыс. км летим над территориями иностранных государств, преодолевая разрыв с основной территорией РФ, и эти километры, по сути, идут в зачет субсидированного маршрута, что сужает круг российских аэропортов, до которых мы можем долететь, воспользовавшись этой мерой поддержки со стороны Минтранса», — сказал Алиханов.

Напомним, в октябре Владимир Путин сказал, что необходимы дополнительные меры, которые позволят сделать авиабилеты для калининграцев доступнее.