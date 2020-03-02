Мэрия: в голосовании о благоустройстве в 2022 году выиграл сквер по ул. Алданской

Мэрия: в голосовании о благоустройстве в 2022 году выиграл сквер по ул. Алданской
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Объявлен победитель очного этапа голосования по выбору территории, которую благоустроят в 2022 году. Им стал проект реконструкции сквера по ул. Алданской в мкрн Космодемьянского, сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Благоустройство планируется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Проект ранее победил и в электронном голосовании, которое проводилось на сайте мэрии.

В очном этапе голоса распределились следующим образом: Сквер на Алданской — 1188 человек; бульвар Иванихиной — 1109 человек; ул. Яналова — Каштановая аллея — 428 человек.

Во втором этапе голосования приняло участие 2730 калининградцев, причем 5 бюллетеней признаны недействительными.

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