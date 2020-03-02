У россиянина, вернувшегося в Москву после отдыха в Италии, обнаружили коронавирус

У россиянина, вернувшегося в Москву после отдыха в Италии, обнаружили коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
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Подтвержден коронавирус у россиянина, вернувшегося из Италии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

Согласно имеющейся информации, россиянин заболел на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. В поликлинику он обратился с симптомами ОРВИ и был госпитализирован в инфекционную больницу. Состояние больного врачи оценивают как удовлетворительное.

«Незамедлительно был определен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», — уточняется в сообщении.


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