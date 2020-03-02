Музей на Острове разрешили строить в день, когда Алиханов уложил там кирпич

Музей на Острове разрешили строить в день, когда Алиханов уложил там кирпич
Публичная кадастровая карта
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Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию области разрешило построить на острове Октябрьском музейный комплекс, где уже несколько месяцев вбивают сваи. Разрешение разместили в электронном реестре ведомства.

Согласно документу, разрешение на строительство было выдано 25 февраля 2020 года Фонду проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Оно будет действовать до 25 октября следующего года. Общая площадь запланированного объекта — 17600 кв. м, количество надземных этажей — 4-9. 

Напомним, именно 25 февраля на месте строительства министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Антон Алиханов приняли участие в закладке «первых камней» филиалов Большого театра и Третьяковской галереи. На стройплощадке уже несколько месяцев вбивают сваи.   

Возведение объекта ведется в рамках создания так называемого культурно-образовательного центра на острове Октябрьском. Контракты на строительство комплексов в Севастополе, Владивостоке и Калининграде подписаны с «Стройтрансгазом» Геннадия Тимченко. Стройка всех четырех объектов в разных городах оцениваются в 120 млрд руб. Деньги на строительство выделит «Роснефтегаз», контролирующий «Роснефть» и 10,97% «Газпрома». В качестве заказчика выступает фонд «Национальное культурное наследие».  

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