МВД хочет ограничить продажу спиртного в поездах дальнего следования

В поездах дальнего следования необходимо ограничить свободную продажу спиртного с целью сокращения правонарушений. Об этом заявил начальник главного управления на транспорте МВД РФминистерства Дмитрий Шаробаров, пишет «Интерфакс».

«Ужесточение санкций, как показывает практика на воздушном транспорте, не влияет на ситуацию. Выросли штрафы, появились черные списки (авиадебоширов — ИФ), а у экипажей — дополнительные полномочия, но дебоширов не становится меньше», — сказал Шаробаров.

Он уточнил, что в 2019-м из-за распития в вагонах-ресторанах поездов спиртного было совершено более 8 тыс. нарушений общественного порядка и 10 тысяч преступлений против личности. При этом «в ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших», подчеркнул Шаробаров. Поэтому стоит «задуматься о возможности запрета на продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования», а также не пускать в поезда пьяных пассажиров, считает он.