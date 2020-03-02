От Верхолаза требуют убрать с участка у променада в Светлогорске водовод «Нимфы»

Строительная компания ООО «ГРК „Звездный“» в судебном порядке требует освободить принадлежащий ей земельный участок от водовода. Об этом в понедельник, 2 марта, на своем сайте сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда. Ответчиками по делу, согласно картотеке суда, являются депутат горсовета Калининграда Евгений Верхолаз и Лаура Пахунова.

В мае 2013 года компания «ГРК „Звездный“» стала собственником земельного участка, расположенного вдоль променада в городе Светлогорске. На момент покупки никаких инженерных сетей по участку проложено не было.

В феврале 2016 года компания и местная администрация заключила инвестиционное соглашение на реконструкцию лифтового подъемника, расположенного на этом участке, и строительство гостинично-ресторанного комплекса.

«Во время производства работ на участке был обнаружен водопровод, который ранее там отсутствовал, что подтверждается сведениями из градостроительного плана. Истец обратился в муниципальную ресурсоснабжающую организацию, где ему сообщили, что по земельному участку проходит водопровод к кафе „Нимфа“, владельцами которого являются ответчики. Вместе с тем, исполнительная документация на указанный водопровод отсутствует», — говорится в сообщении суда.

В нем также отмечается, что в октябре 2019 года ответчикам направили претензии, которые остались без ответа. «Без демонтажа указанного водопровода у истца нет возможности продолжить реализацию инвестиционного соглашения, в которое ООО „ГРК „Звездный““ вложило более 100 миллионов рублей, поскольку незаконно проложенный водопровод попадает на территорию застройки», — отмечает пресс-служба суда.

Истец просит обязать ответчиков демонтировать проложенный по его участку водопровод и восстановить планировку земельного участка с учётом выполнения противооползневых мероприятий. Иск принят к производству суда, заседание по делу назначено на 10 марта.

27 февраля этого года стало известно, что депутат и владелец крупнейшей строительной компании в области (по вводу жилья) Евгений Верхолаз возвел пристройку на светлогорском променаде без получения каких-либо разрешений. Совладельцем здания и пристройки была Лаура Пахунова, у которой есть общий бизнес с экс-вице-премьером областного правительства Гарри Гольдманом («СПБгеопроект»). Почти 40-метровая пристройка к 170-метровому кафе, в которой располагалась кухня, «примыкала к спуску к променаду, и возведение ее без разрешительной документации угрожало жизни и здоровью граждан».

Напомним, «ГРК „Звездный“» Олега Николаенко в 2014 году разобрала аварийный лифт, на спуске к променаду. Новый лифт планировалось построить к ЧМ-2018, но работы планировалось синхронизировать со строительством нового променада, которое в итоге сильно задержалось.