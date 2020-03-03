На бесплатное питание школьников планируют выделить по 70 руб. на ребенка

На обеспечение учеников младших классов горячим питанием из областного и федерального бюджетов выделят более 280 млн рублей. Питание отдельного ученика будет стоить бюджету 69,45 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова.

«В Калининградской области с 1 сентября все школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Это более 50 тысяч человек, обучающихся в 1-4 классах. <...> Необходимые средства на обеспечение школьников бесплатным питанием будут выделены за счет средств федерального бюджета в размере 177,7 млн рублей и за счет средств областного бюджета в размере 106,4 млн рублей. Общая сумма дополнительных расходов областного бюджета составит 162,7 млн рублей», — сказал Алиханов.