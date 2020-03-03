До 30 сентября планируют ограничить движение на трассе Калининград — Полесск

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Иллюстрация: пресс-служба администрации Гурьевского городского округа

На участке трассы Калининград — Полесск с 12 марта по 30 сентября вводится временное ограничение движения. Такие меры вводятся в связи с капитальным ремонтом, сообщает пресс-служба администрации Гурьевского городского округа.

До 15 июля будет закрыт для проезда участок с 10,9 км по 11,1 км трассы. Также с 11,1 км по 12,14 км будет введено одностороннее движение (в сторону г. Гурьевска).

Кроме того, до 30 сентября 2020 года ограничат проезд транспорта на участке от 23,00 по 29,00 км путем введения одностороннего движения (в сторону г. Гурьевска).

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