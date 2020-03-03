Калининградка, упавшая с младенцем во дворе дома, засудила управляющую компанию

Калининградка, упавшая с младенцем во дворе дома, засудила управляющую компанию
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде многодетная мать взыскала с управляющей компании 70 тысяч рублей после падения во дворе дома с новорожденным ребенком на руках. Такую информацию во вторник, 3 марта, опубликовала пресс-служба Московского районного суда.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в апреле прошлого года во дворе одного из домов по ул. Школьной ремонтировали асфальт. Спустя месяц женщина вышла на прогулку с младенцем на руках, однако споткнулась о лежавшие на дороге остатки старого покрытия. Сообщается, что другого места обхода ремонтирующегося участка во дворе не было. В результате падения калининградка повредила руку, и ей пришлось обратиться за помощью в больницу, где женщине наложили гипс. Из-за длительного лечения и реабилитации она не могла полноценно обслуживать себя и своих четверых малолетних детей в быту, а также долго нуждалась в посторонней помощи.

Представитель ответчика вины управляющей компании не признал, сославшись на то, что женщина должна была проявить внимание и бдительность, а полученная горожанкой травма не могла образоваться после такого падения — женщина якобы повредила руку в другое время и в другом месте. При этом он заметил, что во дворе дома действительно не было пешеходных дорожек и тротуаров.

Суд пришел к выводу, что ответчик не обеспечил надлежащее состояние ремонтируемой поверхности, а также условия для безопасного передвижения пешеходов, в результате чего женщина получила травму. С управляющей компании взыскали компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, а также судебные расходы в общей сумме 10,5 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

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