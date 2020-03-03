Мельников: возглавить Балтийск мне предлагали еще при Цуканове, но я отказался

Сергею Мельникову предлагали возглавить Балтийск еще при губернаторе Николае Цуканове, но он тогда отказался. Об этом Мельников сообщил в интервью изданию «Руград» в рамках проекта «Менеджеры места».

Затем предложение повторили уже при губернаторстве Антона Алиханова. «Было решение высшего должностного лица [области] с определенными задачами, которые мне поставили. Ну, я и пошел их решать», — сказал Мельников.

Он также отметил, что мог отказаться, ведь за три года до этих событий такое предложение от другого губернатора чиновнику уже поступало, но он отказался. «Здесь важно, с кем ты работаешь и какие-то персональные в том числе ощущения от необходимости, хочешь ты с человеком работать или не хочешь», — пояснил Мельников. На уточняющий вопрос о том, какие именно «персоналии» его привлекли в Балтийск, он еще раз отметил, что его туда отправил Алиханов. «Все главы администраций работают в команде у губернатора, в команде с губернатором», — сказал глава администрации Балтийска.

«Просто из вашего ответа следует, что губернатор сменился — и в его команде вы пришли работать в Балтийск, а при прошлом губернаторе бы, получается, не пошли?» — поинтересовался интервьюер.

«Провокационный вопрос, но я вам скажу, что да, именно так», — отметил Мельников.