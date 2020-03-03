В мэрии рассказали, как и где получить льготные путевки в детские лагеря

Для калининградских детей от 6 до 18 лет предусмотрены льготные путёвки в загородные оздоровительные лагеря и центры. Кроме того, для этой категории жителей региона есть возможность получить бесплатное направление на отдых. Об этом сообщает пресс-служба администрации на своей странице в «Фейсбуке».



Как отметили в мэрии, шанс купить «путевку, стоимость которой частично обеспечивается из бюджета, есть у семей со среднедушевым доходом от одной до двух величин прожиточного минимума, установленного в регионе». Обратиться за ней могут родители, а также законные представители детей.

Чтобы получить снижающие часть цены на путевку в загородный центр льготы, необходимо уже с 10 марта подать заявление. Сообщается, что при получении соответствующей справки будет учитываться уровень среднедушевого дохода семьи. Принимать заявления будут в отделе семьи, материнства и детства в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: проспект Победы, 42.

Компенсировать часть цены за путевку родителям, чьи дети могли отдохнуть в лагерях на льготных основаниях, можно будет там же, но только после отдыха и оздоровления детей в учреждении. Заявки на получение бесплатных направлений на отдых и оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут приниматься на информационном сайте комитета по образованию с 11 апреля 2020 года.

Летом этого года дети смогут отдохнуть в следующих учреждениях области:

— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков имени А. Гайдара» (г. Светлогорск, ул. Балтийская);

— МАУ «Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков имени В. Терешковой» (г. Светлогорск, пос. Майский);

— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Юность» (г. Светлогорск, ул. Балтийская, 25);

— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп» (Багратионовский р-н, пос. Ветрово);

— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Чайка» (г. Ладушкин);

— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» (г. Светлый пос. Волочаевское; Зеленоградский р-он, пос. Круглово);

— МАУ «Центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонек» (г. Светлогорск, ул. Балтийская, 29).

Сообщается, что все направления в загородные центры будут продаваться на сайте комитета по образованию, где можно узнать и условия пребывания ребенка в каждом из лагерей. Также родители могут обратиться за интересующей информацией в учреждения по следующим адресам:

— Дворец творчества детей и молодежи

(ул. Сергеева, 10, тел. 53-45-55),

— Дворец творчества детей и молодежи «Янтарь»

(ул. Судостроительная, 2, тел. 65-35-29),

— Детско-юношеский центр «На Молодежной»

(ул. Молодежная, 3, тел. 21-83-31),

— Детско-юношеский центр «На Комсомольской»

(ул. Комсомольская, 3, тел. 21-87-61),

— Детско-юношеский центр «Московский»

(ул. К. Назаровой, 59, тел. 68-74-80),

— Дом детского творчества «Родник»

(ул. Менделеева, 17, тел. 21-74-69),

— Станция юных техников

(Московский пр., 169 а, тел. 98-40-05),

— МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии»

(ул. Полковника Ефремова, 10, тел. 32-29-77)

Режим работы: понедельник — пятница с 9-30 до 16-00.