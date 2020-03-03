В мэрии рассказали, как и где получить льготные путевки в детские лагеря

Для калининградских детей от 6 до 18 лет предусмотрены льготные путёвки в загородные оздоровительные лагеря и центры. Кроме того, для этой категории жителей региона есть возможность получить бесплатное направление на отдых. Об этом сообщает пресс-служба администрации на своей странице в «Фейсбуке».
Как отметили в мэрии, шанс купить «путевку, стоимость которой частично обеспечивается из бюджета, есть у семей со среднедушевым доходом от одной до двух величин прожиточного минимума, установленного в регионе». Обратиться за ней могут родители, а также законные представители детей.
Чтобы получить снижающие часть цены на путевку в загородный центр льготы, необходимо уже с 10 марта подать заявление. Сообщается, что при получении соответствующей справки будет учитываться уровень среднедушевого дохода семьи. Принимать заявления будут в отделе семьи, материнства и детства в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: проспект Победы, 42.
Компенсировать часть цены за путевку родителям, чьи дети могли отдохнуть в лагерях на льготных основаниях, можно будет там же, но только после отдыха и оздоровления детей в учреждении. Заявки на получение бесплатных направлений на отдых и оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут приниматься на информационном сайте комитета по образованию с 11 апреля 2020 года.
Летом этого года дети смогут отдохнуть в следующих учреждениях области:
— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков имени А. Гайдара» (г. Светлогорск, ул. Балтийская);
— МАУ «Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков имени В. Терешковой» (г. Светлогорск, пос. Майский);
— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Юность» (г. Светлогорск, ул. Балтийская, 25);
— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Олимп» (Багратионовский р-н, пос. Ветрово);
— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Чайка» (г. Ладушкин);
— МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина» (г. Светлый пос. Волочаевское; Зеленоградский р-он, пос. Круглово);
— МАУ «Центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонек» (г. Светлогорск, ул. Балтийская, 29).
Сообщается, что все направления в загородные центры будут продаваться на сайте комитета по образованию, где можно узнать и условия пребывания ребенка в каждом из лагерей. Также родители могут обратиться за интересующей информацией в учреждения по следующим адресам:
— Дворец творчества детей и молодежи
(ул. Сергеева, 10, тел.
— Дворец творчества детей и молодежи «Янтарь»
(ул. Судостроительная, 2, тел.
— Детско-юношеский центр «На Молодежной»
(ул. Молодежная, 3, тел.
— Детско-юношеский центр «На Комсомольской»
(ул. Комсомольская, 3, тел.
— Детско-юношеский центр «Московский»
(ул. К. Назаровой, 59, тел.
— Дом детского творчества «Родник»
(ул. Менделеева, 17, тел.
— Станция юных техников
(Московский пр., 169 а, тел.
— МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии»
(ул. Полковника Ефремова, 10, тел.
Режим работы: понедельник — пятница с 9-30 до 16-00.
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