Мельников: мне не хватает зарплаты сити-менеджера Балтийска

Мельников: мне не хватает зарплаты сити-менеджера Балтийска
Сергей Мельников. Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава администрации Балтийска Сергей Мельников признался, что зарплаты сити-менеджера ему не хватает, он живет на накопления, которые были сделаны в период занятия бизнесом. Об этом он сообщил в интервью изданию «Руград» в рамках проекта «Менеджеры места».

«У меня есть накопления. Я живу в соответствии с той декларацией, которая у меня есть. Знаете, я когда был еще первый раз женат, то на нашу семью был зарегистрирован доход в несколько миллионов долларов. Поэтому я как-то спокойно к этому отношусь», — сказал Мельников.

Он также отметил, что на его зарплату можно жить и содержать семью. Размер он не назвал, но отметил, что его зарплата раза в три выше, чем у учителя. «То, что мне по жизни положено, я то и получаю, скажем так», — сказал Мельников.

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