В таможне рассказали, сколько цветов завезли в область к 8 Марта

В таможне рассказали, сколько цветов завезли в область к 8 Марта
Виталий Невар / Новый Калининград
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В таможне рассказали, какие цветы привезли в Калининградскую область к 8 Марта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, в этом году ассортимент на рынке цветочной продукции будет «очень разнообразным». В преддверии предстоящего праздника фитосанитарный контроль уже прошли более 2,3 млн роз, 402 тысячи гвоздик, 396 тысячи хризантем, 30 тысяч лилий и 7,9 тысяч орхидей. Сообщается, что также на территорию области привезли и другие цветы.

«Странами, лидирующими в импорте данного товара, являются Нидерланды, Эквадор, Польша, Кения, Испания, Эфиопия, Колумбия. Также цветы выращивались в Израиле, Бельгии, Италии и других странах», — добавили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что всего с начала 2020 года на территорию области завезли свыше 396 тонн цветов. Никаких нарушений таможенных правил замечено не было.


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