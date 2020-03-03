В Латвии собираются заблокировать сервис «Яндекс.Такси»

В Латвии приняли решение заблокировать сервис «Яндекс.Такси» и сайт taxi.yandex.lv в связи с тем, что компания не зарегистрирована в Дирекции автотранспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те, кто не зарегистрирован, не могут предоставлять свои услуги в Латвии. Принято решение заблокировать работу приложения и сайта», — объяснил представитель дирекции.

Уточняется, что с 22 января сайты и мобильные приложения для заказа такси должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции Латвии. Из-за того, что сервис «Яндекс.Такси» этого не сделал, Дирекция попросила компании, предоставляющие услуги связи, заблокировать работу приложения и сайта. В ведомстве также добавили, что у «Яндекс.Такси» будет возможность возобновить работу сразу после регистрации.

В то же время РИА «Новости» удалось воспользоваться приложением в Латвии, на данный момент оно все еще продолжает работу.