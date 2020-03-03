Эксперты Роскачества обнаружили в губной помаде никель и кадмий

Эксперты Роскачества обнаружили в губной помаде никель и кадмий
Виталий Невар / Новый Калининград
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Специалисты Роскачества проверили образцы российской и заграничной губных помад. В составе девяти экземпляров эксперты обнаружили никель и кадмий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации.

Как отметили в издании, всего для исследования выбрали 20 торговых марок помады стоимостью от 182 до 2737 рублей. Из них — семь французских брендов, четыре — российских, еще два образца — из Бельгии и по одному с острова Тайвань, Великобритании, Германии, Италии, Польши, США и Швейцарии. Помады проверяли по 43 показателям качества и безопасности.

«В помаде пока законодательно не нормируется наличие металлов: кадмия и никеля. Однако согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно. Между тем мы обнаружили никель в четырех торговых марках, кадмий — в пяти торговых марках. Негативно отличились и отечественные, и зарубежные бренды, причем как дешевые, так и дорогие», — следует из сообщения.

Превышения нормы микроорганизмов, а также грибов, кишечной и синегнойной палочек, золотистого стафилококка и энтеробактерий специалисты в помаде не обнаружили. Также претензий не возникло к органолептическим показателям. При этом проверку на морозостойкость и теплостойкость не прошли образцы пяти торговых марок, а у шести исследованных помад упаковки были негерметичными.

Кроме того, эксперты Роскачества отметили нарушения в маркировке продукции: на упаковке должен присутствовать индикатор, соответствующий цвету помады, а в восьми случаях его вообще не было. Еще четыре марки обманули покупательниц — оттенок помады не совпадал с цветом индикатора. 

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