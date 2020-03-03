В Дубках на недостроенном погранпереходе разрешили возвести второй магазин Duty Free

Правительство Калининградской области разрешило компании «Кёнигсберг Трейдинг» построить магазин Duty Free на территории погранперехода в Дубках под Советском. Разрешение выдано на строительство магазина беспошлинной торговли и действует до 20 марта 2021 года.



В прошлом году компании «Филипп» было выдано разрешение на строительство двухэтажного магазина беспошлинной торговли на том же погранпереходе. Оно действует до 19 мая 2020 года.

В декабре 2019 года губернатор Антон Алиханов сообщил, что открытие погранперехода в Дубках снова переносится. Сейчас планируется, что окончание строительства объекта и его приемка будут проведены до конца июня 2020 года, но областные власти надеются на разрешение тестового движения в период двухмесячной работы приемочной комиссии.

Ранее губернатор Антон Алиханов анонсировал ввод российского объекта в эксплуатацию в 2019 году, но потом заявил о переносе ввода на «начало 2020 года». Потом ввод перенесли на март.

Строительство пункта пропуска «Дубки — Рамбинас», который призван разгрузить МАПП в Советске, началось в январе 2015 года, в него планировалось вложить около 2 млрд рублей. Ожидалось, что пограничный переход будет завершен в июне 2017 года. Однако вскоре после начала строительства работы были заморожены. На завершение строительства пункта пропуска «Дубки — Рамбинас» в обход Советска было выделено 1,975 млрд рублей.