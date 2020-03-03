В Дубках на недостроенном погранпереходе разрешили возвести второй магазин Duty Free

В Дубках на недостроенном погранпереходе разрешили возвести второй магазин Duty Free
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Граница

Правительство Калининградской области разрешило компании «Кёнигсберг Трейдинг» построить магазин Duty Free на территории погранперехода в Дубках под Советском. Разрешение выдано на строительство магазина беспошлинной торговли и действует до 20 марта 2021 года.

В прошлом году компании «Филипп» было выдано разрешение на строительство двухэтажного магазина беспошлинной торговли на том же погранпереходе. Оно действует до 19 мая 2020 года.

В декабре 2019 года губернатор Антон Алиханов сообщил, что открытие погранперехода в Дубках снова переносится. Сейчас планируется, что окончание строительства объекта и его приемка будут проведены до конца июня 2020 года, но областные власти надеются на разрешение тестового движения в период двухмесячной работы приемочной комиссии.

Ранее губернатор Антон Алиханов анонсировал ввод российского объекта в эксплуатацию в 2019 году, но потом заявил о переносе ввода на «начало 2020 года». Потом ввод перенесли на март.

Строительство пункта пропуска «Дубки — Рамбинас», который призван разгрузить МАПП в Советске, началось в январе 2015 года, в него планировалось вложить около 2 млрд рублей. Ожидалось, что пограничный переход будет завершен в июне 2017 года. Однако вскоре после начала строительства работы были заморожены. На завершение строительства пункта пропуска «Дубки — Рамбинас» в обход Советска было выделено 1,975 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter