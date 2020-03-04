Мэрия: ежедневная обработка общественного транспорта станет обязательной (видео)

Городские власти объявили о начале обязательной обработки общественного транспорта. Предполагается, что обеззараживание салонов специальными растворами станет обязательной ежедневной процедурой. Об этом сообщает пресс-служба администрации на своей странице в «Фейсбуке».



В мэрии отметили, что до проведения обработки «никогда ещё наши автобусы не были столь чистыми». Также с этого дня антибактериальным и антивирусным раствором покроют салоны троллейбусов и трамваев.

«Данное средство используется в профессиональной уборке, оно не содержит хлора и после нанесения абсолютно безвредно для человека или животных», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, теперь на дверях автобусов появятся плакаты, рекомендующие жителям города «мыть руки после улицы» и «посидеть дома, если вы себя неважно чувствуете».