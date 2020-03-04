В России ввели временный запрет на вывоз медицинских масок из страны

В России ввели временный запрет на вывоз медицинских масок из страны
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство ввело временный запрет на вывоз из России масок и некоторых медицинских предметов. Соответствующее постановление в среду, 4 марта, опубликовали на сайте кабмина.

«В целях защиты интересов российских граждан подписанным постановлением введён временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции», — следует из документа.

Также в документе уточняется, что соответствующее ограничение не распространяется на гуманитарную помощь, а также одноразовые товары, которые граждане вывозят для личного пользования.

Кроме того, в список временно запрещенных товаров попали и другие медицинские изделия — респираторы, очки, бахилы, бинты, вата, марля, одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, халаты, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства и прочее.

Сообщается, что ограничение появилось из-за распространения коронавируса. Введенные меры будут действовать до 1 июня.


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