Специалисты подготовили к отливке скульптуры для входа в Калининградский зоопарк

Специалисты подготовили к отливке скульптуры для входа в Калининградский зоопарк
Денис Туголуков / Новый Калининград
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В подмосковном Жуковском подготовили к отливке новые скульптуры животных для входной группы Калининградского зоопарка. Специалисты создали мягкие модели медведя, морского котика, пингвина, леопарда, сибирского горного козла и сипа.

Как сообщила «Новому Калининграду» директор зоопарка Светлана Соколова, генподрядчиком работ является питерская реставрационная мастерская «Наследие». Скульптуры изготавливал автор памятника Александру Невскому и фигурок хомлинов в Калининграде Андрей Следков.

«Когда закончится работа с мягкими моделями, скульптуры поступят на многоступенчатую подготовку. Потом они будут отлиты в бронзе. И к 15 апреля все скульптуры, в том числе львы, должны быть установлены на входе в зоопарк на тех местах, где они и стояли», — отметила Соколова.

По её словам, модели изготовлены в натуральную величину. «В принципе животных мы выбрали тех же, но мы сделали их биологически достоверными. Это было чрезвычайно сложно. И я в восторге от результата», — добавила директор калининградского зоопарка.

Она также отметила, что со скульптур львов, которые стояли на кассах, сделают копии. Их будут изготавливать в Санкт-Петербурге.

Деньги на изготовление новых скульптур для входа в Калининградский зоопарк выделили из регионального бюджета. На эти цели направили 15 миллионов рублей.

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