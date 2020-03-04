В Польше обнаружен первый заболевший коронавирусом

В Польше зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Лукаша Шумовского.

«Это пациент, который приехал из Германии», — уточнил министр.

Шумовский также рассказал, что заболевший находится в Зеленой Гуже. Он чувствует себя хорошо, но у него кашель и высокая температура. Все контактировавшие с ним люди находятся на карантине.

Кроме того, министр отметил, что в Польше давно ввели план действия на случай обнаружения коронавируса. Соответствующие службы в настоящий момент опираются на него.