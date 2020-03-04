В Калининградскую область не пустили почти 25 кг мясной продукции из Литвы

В Калининградскую область не пустили почти 25 кг мясной продукции из Литвы
Виталий Невар / Новый Калининград
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На территорию Калининградской области не пустили около 25 кг мясной продукции, которую двое жителей Литвы планировали провезти через пункт пропуска «Чернышевское». Об этом в среду, 4 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Во время досмотра специалисты обнаружили, что граждане соседней республики пытались провезти на поезде неупакованную сырую продукцию, запрещенную для ввоза на территорию РФ физическими лицами, а сам товар не имел необходимых ветеринарных сертификатов.

Сообщается, что всю нелегальную продукцию изъяли, а затем уничтожили.


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