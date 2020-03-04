В Калининградскую область не пустили почти 25 кг мясной продукции из Литвы

На территорию Калининградской области не пустили около 25 кг мясной продукции, которую двое жителей Литвы планировали провезти через пункт пропуска «Чернышевское». Об этом в среду, 4 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.



Во время досмотра специалисты обнаружили, что граждане соседней республики пытались провезти на поезде неупакованную сырую продукцию, запрещенную для ввоза на территорию РФ физическими лицами, а сам товар не имел необходимых ветеринарных сертификатов.

Сообщается, что всю нелегальную продукцию изъяли, а затем уничтожили.