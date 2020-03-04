Экс-глава областного Центра по охране памятников Нагорный получил условный срок

Экс-глава областного Центра по охране памятников Нагорный получил условный срок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд вынес приговор бывшему директору госучреждения культуры «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Алексея Нагорного обвиняли в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как установил суд, в период с 23 марта 2015 года по 24 июня 2016-го он подписывал акты выполненных работ без их фактического выполнения и поставки материалов в областной музколледж имени С.В. Рахманинова. Ущерб государству составил 29 миллионов рублей.

«В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично», — сообщили «Новому Калининграду» в областной прокуратуре.

В результате Нагорного приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее суд признал виновной директора Музыкального колледжа им. Рахманинова 59-летнюю Светлану Грибовскую в превышении полномочий с причинением тяжких последствий при покупке органа. Первая инстанция приговорила её к трём годам лишения свободы условно.

Как стало известно во время судебного разбирательства, директору НПЦ по охране памятников Алексею Нагорному предоставили на подпись акты приёмки работ (КС-2 и КС-3), после чего в них расписалась Грибовская. Сам Нагорный отмечал, что в момент подписания актов не видел в этом ничего противозаконного: «Я считал, что раз в правительстве подписали эти документы (правительственный протокол — прим. «Нового Калининграда), то и я мог это сделать».

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