Глава БФУ: причин называть город Калининградом не было никаких

Глава БФУ: причин называть город Калининградом не было никаких
Александр Федоров. Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининград в 1946 получил свое название случайно, без наличия на то резонных оснований. Такую точку зрения в интервью «Новому Калининграду» сообщил врио ректора БФУ им. И. Канта Александр Федоров.

«Спросите любого чиновника, он же ответит точно так же. Кто разбирается в ситуации, вам скажет, что причин называть город Калининградом не было никаких», — сказал Федоров.

Также он отметил, что его родной Нижний Новгород прошел через процесс десоветизации названия (до 1990 года он назывался Горьким).

Федоров согласился с тем, что Калининград не сменил свое название в 1990-х как многие другие города, которые в тот момент названы в честь советских политических деятелей в первую очередь потому, что в довоенное время данная территория не принадлежала России.

«Давайте назовем город в честь прекрасной ягоды Калины. Тогда всем будет понятно», — сказал врио ректора Александр Федоров.

Напомним, что в 1946 году были почти закончены согласования по поводу переименования Кенигсберга в Балтийск, но после смерти формального главы Советского государства Михаила Калинина (фактическое руководство страной осуществлял Иосиф Сталин), планы изменили и город назвали в его честь. Прямого отношения к Калининградской области Калинин не имел. «Новый Калининград» об этом ранее подробно рассказывал.

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