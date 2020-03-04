Глава БФУ: причин называть город Калининградом не было никаких

Калининград в 1946 получил свое название случайно, без наличия на то резонных оснований. Такую точку зрения в интервью «Новому Калининграду» сообщил врио ректора БФУ им. И. Канта Александр Федоров.



«Спросите любого чиновника, он же ответит точно так же. Кто разбирается в ситуации, вам скажет, что причин называть город Калининградом не было никаких», — сказал Федоров.

Также он отметил, что его родной Нижний Новгород прошел через процесс десоветизации названия (до 1990 года он назывался Горьким).

Федоров согласился с тем, что Калининград не сменил свое название в 1990-х как многие другие города, которые в тот момент названы в честь советских политических деятелей в первую очередь потому, что в довоенное время данная территория не принадлежала России.

«Давайте назовем город в честь прекрасной ягоды Калины. Тогда всем будет понятно», — сказал врио ректора Александр Федоров.