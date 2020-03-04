Мэрия: сайт комитета по образованию «лег» из-за желающих отправить детей на отдых

Официальный сайт комитета по образованию не работает. О неполадках сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, также эту информацию подтвердили очевидцы.

В мэрии уточнили, что проблема возникла из-за большого наплыва посетителей сайта. В среду, 4 марта, стартовала запись школьников в детские лагеря и на ресурс одновременно попытались зайти 10 тысяч человек.

Очевидцы рассказали, что такие серьезные проблемы в работе сайта впервые. В предыдущие года подобного не наблюдалось. «Чтобы полтора часа не удавалось отправить заявку — такое впервые. Пару раз доходила до стадии отправки заявки — в результате либо выдавало 500 System Error, либо „Вы не прошли проверку на робота“. Издевательство какое-то», — рассказала одна из мам, безуспешно пытавшихся забронировать путевку.

В данный момент специалисты устраняют проблему. В администрации уверили, что места в лагерях за это время никуда не «пропадут».