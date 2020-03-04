Горвласти о реконструкции ул. Катина: проект находится в подвешенном состоянии

Горвласти о реконструкции ул. Катина: проект находится в подвешенном состоянии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство области выделило Калининграду на реконструкцию ул. Катина деньги, однако скорректированный проект еще не вышел из экспертизы. Об этом в среду, 4 марта, журналистам рассказал глава горсовета Андрей Кропоткин.

«Есть лимиты на улицу Катина — 318 миллионов рублей, — заявил Кропоткин. — Но там пока еще есть проблемные участки, они в судах, заборы за красными линиями. Есть изменения в проект, поэтому, как только будет понятно по поводу улицы Катина... Сейчас еще в подвешенном состоянии, к сожалению. Проект выйдет с экспертизы, его пока нет».

Напомним, в начале 2020 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление о выделении на реконструкцию ул. Катина 318 млн руб. Ранее стало известно, что горвласти разрабатывают проект капитального ремонта ул. Катина и Ломоносова в областном центре. Однако он невозможен без существенного расширения проезжей части, а для этого необходимо выкупать земельные участки у населения.

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