В Калининграде продлили сроки поиска подрядчика для новой школы на Сельме

Власти на несколько недель продлили конкурс по выбору подрядчика, который займется строительством школы на улице Рассветной. Об этом свидетельствует извещение, размещенное на портале госзакупок.

Если ранее в электронном документе говорилось, что аукцион пройдет в конце феврале, то теперь он перенесен на 17 марта.

Торги по определению подрядчика на строительству школы на на 1725 мест на Сельме были объявлены в начале февраля.Максимальная цен объекта — 1,2 млрд руб.

Как ранее сообщал «Новый Калининград» из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в 2018 году.

В конце 2019 года Москва согласовала выделение денег на объект.