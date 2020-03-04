В Калининграде продлили сроки поиска подрядчика для новой школы на Сельме

В Калининграде продлили сроки поиска подрядчика для новой школы на Сельме
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Власти на несколько недель продлили конкурс по выбору подрядчика, который займется строительством школы на улице Рассветной. Об этом свидетельствует извещение, размещенное на портале госзакупок.

Если ранее в электронном документе говорилось, что аукцион пройдет в конце феврале, то теперь он перенесен на 17 марта.

Торги по определению подрядчика на строительству школы на на 1725 мест на Сельме были объявлены в начале февраля.Максимальная цен объекта — 1,2 млрд руб.

Как ранее сообщал «Новый Калининград» из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в 2018 году.

В конце 2019 года Москва согласовала выделение денег на объект.

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