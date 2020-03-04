Подольский: подрядчик обещал построить новый въезд в Гурьевск до конца года

Подольский: подрядчик обещал построить новый въезд в Гурьевск до конца года
Схема из конкурсной документации
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Компания «Балтдормостстрой» пообещала гурьевским властям построить второй въезд в город на полгода раньше срока. Об этом в интервью радиостанции «Балтик плюс» сообщил глава местной администрации Сергей Подольский.

«„Балтдормостстрой“ пообещали, что скорее всего до нового года они эту дорогу нам сделают объездную. То есть у нас уже будет через улицу Строительную выезд на ул. Крайнюю, на Безымянную и можно уже тогда на Полесск ехать, на Калининградское шоссе», — сказал Подольский.

Напомним, согласно контракту, компания «Балтдормостстрой» должна выполнить работы по строительству нового въезда в Гурьевск до 31 июля 2021 года.

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