Жители Пионерского пожаловались на вырубки деревьев в городском парке (фото) (видео)

В городском парке Пионерского приступили к вырубке деревьев, которые находятся в районе строительства дороги к порту. Об этом в среду, 4 марта, корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.



При этом на вчерашнем выезде глава местной администрации Леонид Шибаев уточнял возможности «сохранения деревьев на месте разворотного кольца» и решал, каким образом можно уменьшить «негативное воздействие на окружающую среду». Напомним, в середине декабря 2019 года компания «ВАД» выиграла контракт на строительство второй очереди дорогу к порту в Пионерском, строительство которого пока «заморожено». Однако месяц назад правительство области выбрало подрядчика, который будет следить за состоянием уже построенных конструкций.

«Была проведена большая предварительная работа. Отработана подеревная съемка, уточнены объемы в сторону уменьшения, в том числе за счет корректировки на месте параметров будущей конструкции. Во время выезда проводился осмотр с подтверждением старых и больных деревьев, сухостоя», — следует из сообщения администрации Пионеского в официальной группе «Вконтакте». Уточняется, что 20 деревьев власти решили все-таки сохранить.

Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, сейчас в парке находится несколько рабочих, а также присутствует строительная техника. Стволы спиленных деревьев лежат на обочине дороги рядом со сквером, а со стороны моря оградили забором участок, на месте которого планируется строить путь к порту. В пресс-службе Пионерского информацию о вырубке деревьев никак не прокомментировали.

Вот, как выглядит парк сейчас: