Глава горсовета: планируем в центре Калининграда «образцовый европейский объект»

Глава горсовета: планируем в центре Калининграда «образцовый европейский объект»
Эскиз администрации Калининграда
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Глава горсовета Калининграда Андрей Кропоткин рассчитывает, что в результате реконструкции ул. Рокоссовского и Соммера там будет по-европейски. Об этом он заявил журналистам в среду, 4 марта, после заседания горсовета.

По словам Кропоткина, изначально на благоустройство улиц планировали потратить 50 млн руб., теперь заложенная сумма составляет более 100 млн. Реализовать проект намерены в два этапа — в 2019 и 2020 годах.

«Не надо делать полумеры, нужно сделать хорошо, поэтому мы хотим, чтобы Рокоссовского-Соммера получился действительно образцовый европейский объект — это пешеходная зона, зона отдыха, парковочные зоны. Люди становятся на газонах. Но они это делают не потому, что они плохие, а потому что им негде ставить. Поэтому мы хотим создать всю эту инфраструктуру в этом районе, в центре города, и сделать ее действительно пешеходной».

Как хотят обустроить прогулочную зону в центре Калининграда и что об этом думают местные жители — в материале «Нового Калининграда».

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