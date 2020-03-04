Из областного бюджета хотят выделить еще 147 млн на защиту берега Зеленоградска

Из областного бюджета хотят выделить еще 147 млн на защиту берега Зеленоградска
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пляжный вопрос

Правительство Калининградской области намерено выделить еще 147 млн на защиту береговой линии в Зеленоградске. Об свидетельствуют поправки в областной бюджет, вынесенные на рассмотрение областной Думы.

«В соответствии с заключенным соглашением предусмотрено софинансирование реконструкции берегозащитных сооружений в западной части г. Зеленоградска в сумме 39,0 млн рублей на 2020 год и 108,2 млн рублей на 2021 год», — говорится в документе.

Напомним, в 2019 году власти области распорядились выделить «Балтберезащите» более 1,2 млрд руб. на работы, связанные с защитой морской береговой линии. Что касается Зеленоградска, речь шла о 29 млн руб. на защиту берега в устье реки Медвежьей — с востока города.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter