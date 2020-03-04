Из областного бюджета хотят выделить еще 147 млн на защиту берега Зеленоградска

Правительство Калининградской области намерено выделить еще 147 млн на защиту береговой линии в Зеленоградске. Об свидетельствуют поправки в областной бюджет, вынесенные на рассмотрение областной Думы.

«В соответствии с заключенным соглашением предусмотрено софинансирование реконструкции берегозащитных сооружений в западной части г. Зеленоградска в сумме 39,0 млн рублей на 2020 год и 108,2 млн рублей на 2021 год», — говорится в документе.

Напомним, в 2019 году власти области распорядились выделить «Балтберезащите» более 1,2 млрд руб. на работы, связанные с защитой морской береговой линии. Что касается Зеленоградска, речь шла о 29 млн руб. на защиту берега в устье реки Медвежьей — с востока города.