Кропоткин заметил, что калининградцы стали чаще убирать за своими собаками

Кропоткин заметил, что калининградцы стали чаще убирать за своими собаками
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В последние годы в Калининграде стало значительно больше горожан, которые убирают на улице за своими собаками. Об этом в среду, 4 марта, журналистам заявил глава глава горсовета Андрей Кропоткин.

«Я много раз приводил в пример озеро Поплавок, потому что там живу и вижу, как люди относятся. Вот за последние пять лет ментальность изменилась в другую сторону, — заявил Кропоткин. — Я это вижу и наблюдаю. Раньше гадила собака... Из пяти один человек шел с пакетиком, а сейчас — каждый. Это норма, потому что в траве дети тоже бегают».

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