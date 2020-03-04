Облвласти выделяют на «Спинразу» для Миланы и Трофима 23,8 млн рублей

Правительство региона хочет выделить на покупку «Спинразы» для двух калининградских детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, 23,8 млн рублей. Такая сумма указана в тексте внесенных на рассмотрение в облдуму поправок в областной бюджет.

«В рамках госпрограммы „Развитие здравоохранения“ дополнительно предусмотрено 23,8 млн рублей на государственное задание ГБУЗ „Детская областная больница“ на обеспечение лечения редких заболеваний», — говорится в тексте документа.

В пресс-службе областного правительства подтвердили, что речь идет о закупке препарата «Спинраза». Годовой курс на одного ребенка стоит дороже, и в правительстве пояснили, что это только первая закупка.

«Препарат этот закупается на больницу для обеспечения лечения подобных пациентов. Мы знаем, что у нас их два (полуторагодовалая Милана из Калининграда и шестилетний Трофим из Неманского ГО — прим. „Нового Калининграда“). Препарат новый и достаточно токсичный, опасный. Опыта его клинического применения толком нет в России. Если динамика клиническая будет положительная, терапия безусловно будет продолжена в полных объемах», — пояснил начальник пресс-службы областного правительства. Первая закупка «Спинразы» запланирована на середину апреля.

Изначально областные власти заявляли, что в соответствии с законом препарат «Спинраза» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а значит не предоставляется на льготных условиях. В конце февраля в областном правительстве сообщили, что подготовили поправки в бюджет 2020 года, которыми предусмотрены средства на закупку препарата «Спинраза».