Облсуд отклонил апелляцию на домашний арест неонатолога, обвиняемой в убийстве младенца

Калининградский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение о продлении домашнего ареста неонатологу Элине Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда.



Защита Сушкевич настаивала на том, что нет необходимости держать медика под арестом. Также адвокат отмечал, что в материалах дела имеются множество «взаимоисключающих» данных, свидетельствующих о невиновности его подзащитной. Сама неонатолог в суде заявила, что ребенка не убивала, а наоборот — помогала ему. Она продолжает настаивать на своей полной непричастности к преступлению и считает избранную для нее меру пресечения «неоправданно строгой».

12 февраля Ленинградский районный суд продлил меру пресечения для неонатолога Элины Сушкевич на три месяца. Об оставлении обвиняемой под домашним арестом ходатайствовал следователь по особо важным делам. Таким образом, Элина Сушкевич будет находиться под этой мерой пресечения 10 месяцев и 18 дней — до 14 мая.

Элина Сушкевич, работавшая неонатологом Регионального перинатального центра, была задержана в июне 2019 года по делу бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой. По данным следствия, Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался.

В поддержку Элины Сушкевич и Елены Белой, которая также находится под домашним арестом, выступило медицинское сообщество. Врачи назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела.