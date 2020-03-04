В Италии приняли решение закрыть все школы и университеты из-за коронавируса

В Италии власти приняли решение до середины марта закрыть все школы и университеты. Такие меры связаны с распространением коронавируса, сообщает«Коммерсант» со ссылкой на агентство ANSA.

Отмечается, что закроют образовательные учреждения с 5 марта, а официальный запрет будет опубликован в среду, 4 марта. Соответствующее решение приняли на совещании с премьером страны Джузеппе Конте. Кроме того, власти рассматривают возможность отмены всех публичных мероприятий, включая закрытие театров и кинотеатров.

В стране от коронавируса погибли 73 человека, заразились им более двух тысяч жителей, 160 из них выздоровели.