В области ежегодно растет количество детей, рожденных с помощью ЭКО

В области ежегодно растет количество детей, рожденных с помощью ЭКО
Виталий Невар / Новый Калининград
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В регионе каждый год увеличивается число пар, которые пытаются завести ребенка при помощи ЭКО. Об этом в среду в интервью радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщила главный внештатный акушер-гинеколог области Наталья Хоменко.

«По статистике в Калининградской области до 1 тыс. женщин страдают бесплодием. Существует множество причин бесплодия, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая психологическими факторами. Ну среди основных причин — нарушение гормонального фона, эндометриоз, миома, воспалительные заболевания и врожденные нарушения в репродуктивной системе», — пояснила медик.

В 2017 году это через процедуру ЭКО прошли 365 пациентов, а в 2019 году количество женщин увеличилось до 568. «За последние 3 года после этого метода лечения родилось 623 ребенка», — отметила Хоменко.

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